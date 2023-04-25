Карта бойових дій в Україні: британська розвідка показала актуальні дані

Російські окупанти продовжують зосереджувати свої основні сили на сході України. На інших ділянках фронту активних дій, ймовірно, поки що не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту британської розвідки .

За даними розвідки, скупчення російських військ так само спостерігається в районі Авдіївки Донецької області. Також, як стверджує Генштаб ЗСУ, найзапекліші бої відбуваються за Мар'їнку, яка знаходиться по сусідству.

Фото: мапа британської розвідки (twitter.com/DefenceHQ)

При цьому в британській розвідці продовжують фіксувати присутність великої кількості військ РФ біля Бахмута, за який бої йдуть місяці. Там українські військові не дають ворогові окупувати місто.

Водночас велика присутність росіян спостерігається на Лиманському напрямі. Але, як стверджували у Міноборони України ще вчора, 24 квітня, там їхня активність знизилася.