Офіційно. Байден оголосив про участь у виборах у 2024 році

Американський лідер Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах. Вони заплановані на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання президентом Сполучених Штатів", - написав Байден.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Своєю чергою Камала Харріс заявила, що висуватиметься як віце-президент у парі з Байденом.

Як зазначає CNN, офіційна заява Байдена поклала край будь-яким сумнівам щодо його намірів і дала початок змаганню, яке може перерости в бій-реванш з його суперником, колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про плани Джо Байдена балотуватися на другий президентський термін.

Повідомлялося, що Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися в квітні цього року.

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