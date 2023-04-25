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Офіційно. Байден оголосив про участь у виборах у 2024 році

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Вашингтон, Вівторок 25 квітня 2023 13:11
Офіційно. Байден оголосив про участь у виборах у 2024 році Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американський лідер Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах. Вони заплановані на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання президентом Сполучених Штатів", - написав Байден.

Своєю чергою Камала Харріс заявила, що висуватиметься як віце-президент у парі з Байденом.

Як зазначає CNN, офіційна заява Байдена поклала край будь-яким сумнівам щодо його намірів і дала початок змаганню, яке може перерости в бій-реванш з його суперником, колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про плани Джо Байдена балотуватися на другий президентський термін.

Повідомлялося, що Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися в квітні цього року.

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