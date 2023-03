У Росії заарештували журналіста WSJ, а УПЦ МП не хоче виїжджати з Лаври: новини за 30 березня

Війна Росії проти України: останні новини

У Росії ФСБ затримала журналіста WSJ за "шпигунство"

У російському Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

"За завданням США він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які складають держтаємницю", - цитує пропагандистське видання "РИА-Новости" пресреліз ФСБ.

При цьому, як зазначають російські ЗМІ, Гершкович не виходив на зв'язок з вечора 29 березня. Він перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів і написав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнера". У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

За непідтвердженою інформацією, американця затримали біля місцевого ресторану. На його голову натягли светр і перехожим не було видно обличчя.

Варто зауважити, що Еван Гершкович близько шести років живе у Москві. Він висвітлює події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Також він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. РосЗМІ зазначають, що справу марковано грифом "цілком таємно". Вини Гершкович не визнає.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

УПЦ МП досі в Лаврі та блокує роботу комісії

Представники УПЦ МП досі знаходяться на території Києво-Печерської Лаври, хоча мали звільнити її з 29 березня. Вчора там зібралися й віряни, які блокують входи до заповідників, аби завадити роботі комісії.

Зазначимо, що з 10:00 години ранку на території заповідника мала вже розпочатися робота комісії Мінкульту, яка б розпочала процес передачі майна Лаври державі.

Однак, віряни Московського патріархату на чолі з митрополитом УПЦ МП Павлом вирішили блокувати роботу комісії. Вони заблокували вхід до одного з корпусів Лаври.

Не обійшлося й без різких заяв митрополита Павла, той заявив, що членів комісії не пустять на територію заповідника, допоки нібито не буде так зване "рішення суду".

Своєю чергою Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції, оскільки представники УПЦ МП блокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври.

До того ж, 30 березня Кабінет міністрів України повернув все майно Києво-Печерської Лаври під управління держави.

Також зазначимо, що суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Північна Македонія схвалила передачу Україні гелікоптерів Мі-24

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні вертольотів.

"Уряд розглянув і ухвалив "Інформацію про необхідність укладення Протоколу про безоплатну передачу літальних апаратів (гелікоптерів) між Міністерством оборони Північної Македонії та Міноборони України" та ухвалив рішення щодо безоплатної передачі літальних апаратів (гелікоптери) Міністерству оборони України", - йдеться в повідомленні Fokus.

Видання зазначає, що гелікоптери Мі-24, які будуть передані країною, російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року, але їхній ресурс закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин тощо.

"Деякі з них були модернізовані - тобто два, але ця модернізація була пристосована до тих умов тоді й абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, навіть якщо ми хочемо говорити про розвиток технологій", - заявляла міністр оборони Північної Македонії Слов'янка Петровська.

В Україні вперше винесли вирок за депортацію цивільного населення з Криму

"Суддю", яка причетна до депортації кримчанина з території окупованого півострова, заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Її визнали винною у порушенні законів та звичаїв війни.

Повідомляється, що так звана "суддя" після окупації Криму перейшла на службу до незаконно створених судових органів та зайняла керівну посаду "голови Армянського міського суду Республіки Крим". Жінка брала безпосередню участь у реалізації злочинної політики Росії, спрямованої на зміну демографічного складу населення у Криму.

Зазначається, що "суддя" достовірно знала, що з 2014 року мешканці Криму мають статус осіб, що перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Попри це вона ухвалила рішення про видворення кримчанина з території півострова.

У прокуратурі пояснюють, що незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням "правил перебування на території РФ". Проте ніякі додаткові дозволи окупаційної адміністрації для проживання українців у Криму не передбачені національним законодавством.