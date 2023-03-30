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УПЦ МП досі в Лаврі та блокує роботу комісії: що відомо на цю мить

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Київ, Четвер 30 березня 2023 10:55
УПЦ МП досі в Лаврі та блокує роботу комісії: що відомо на цю мить Фото: УПЦ МП не покинула Києво-Печерську Лавру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Марія Кучерявець

Представники УПЦ МП досі знаходяться на території Києво-Печерської Лаври, хоча мали звільнити її з 29 березня. Там зібралися й віряни, які блокують входи до заповідників, аби завадити роботі комісії.

Що відбувається на території Лаври на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Оновлено 11:20. Митрополит Павло вийшов до журналістів та заявив, що всупереч закінченню договору оренди, УПЦ МП не залишить Лавру.

Він стверджує, що комісія Мінкульту не буде допущена на територію, а також засумнівався у діяльності РНБО, мовляв, "сьогодні він є, а завтра ні" (так він відповів секретарю Ради національної безпеки Олексію Данілову, який заявив, що "виносити за ноги з Лаври нікого не будуть", оскільки "вони самі потихенько вийдуть").

Фото: Митрополит Павло вийшов до журналістів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оновлено 11:03. До Лаври не пустили комісію Мінкульту

Все це супроводжується сварками з боку прихожан.

Сьогодні комісія Мінкульту мала б перевірити дві будівлі, але їм у відповідь заявили, що будуть перешкоджати, а надалі - звернуться до правоохоронців.

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Оновлено 10:52. Священники та віряни стали перед входом до храму, блокуючи туди вхід

УПЦ МП досі в Лаврі та блокує роботу комісії: що відомо на цю мить

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Так, сьогодні священники Московського патріархату всупереч необхідності виселення вирішили й далі проводити свою "діяльність", вони зранку вже встигли провести богослужіння.

Зазначимо, що з 10:00 години ранку на території заповідника мала вже розпочатися робота комісії Мінкульту, яка б розпочала процес передачі майна Лаври державі.

Фото: УПЦ МП досі перебуває в Лаврі та блокує роботу комісії (Віталій Носач, РБК-Україна)

Однак, віряни Московського патріархату на чолі з митрополитом УПЦ МП Павлом вирішили блокувати роботу комісії. Вони заблокували вхід до одного з корпусів Лаври.

Не обійшлося й без різких заяв митрополита Павла, той заявив, що членів комісії не пустять на територію заповідника, допоки нібито не буде так зване "рішення суду".

Нагадаємо, що до 29 березня Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату мала залишити Києво-Печерську Лавру.

Оскільки національний заповідник розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Тож представники московського патріархату мали покинути монастир і всі будівлі.

Додамо, ще вчора сотні вірян збиралися на нібито як на "останнє богослужіння" УПЦ МП у Лаврі, де влаштували мітинг проти виселення намісників.

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