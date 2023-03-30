Мінкульт подав заяву до поліції через блокування роботи комісії в Лаврі

Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції, оскільки представники УПЦ МП блокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МКІП Олександра Ткаченка в Telegram .

Міністр нагадав, що сьогодні комісія не розпочала свою роботу через те, що представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври не змогли пояснити, хто має ключі від будівлі. Також невідомі особи перешкоджали тому, щоб комісія потрапила усередину будівлі.

"За фактом перешкоджання роботі комісії була подана заява в поліцію. Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників Комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога. Завтра Комісія продовжить свою роботу у будь-якому випадку", - зазначив Ткаченко.

При цьому поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, яке могло статися сьогодні на території Лаври.

"Санкція статті (171 статті ККУ - ред.) передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень - ред.) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває", - зазначають правоохоронці.