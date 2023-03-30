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Мінкульт подав заяву до поліції через блокування роботи комісії в Лаврі

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Київ, Четвер 30 березня 2023 16:32
Мінкульт подав заяву до поліції через блокування роботи комісії в Лаврі Фото: Мінкульт подав заяву до поліції через блокування роботи комісії у Лаврі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції, оскільки представники УПЦ МП блокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МКІП Олександра Ткаченка в Telegram.

Міністр нагадав, що сьогодні комісія не розпочала свою роботу через те, що представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври не змогли пояснити, хто має ключі від будівлі. Також невідомі особи перешкоджали тому, щоб комісія потрапила усередину будівлі.

"За фактом перешкоджання роботі комісії була подана заява в поліцію. Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників Комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога. Завтра Комісія продовжить свою роботу у будь-якому випадку", - зазначив Ткаченко.

При цьому поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, яке могло статися сьогодні на території Лаври.

"Санкція статті (171 статті ККУ - ред.) передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень - ред.) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває", - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, представники УПЦ МП продовжили перебувати на території Лаври, незважаючи на те, що термін оренди минув 29 березня. При цьому віруючі блокували входи до заповідників, щоб завадити роботі комісії.

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