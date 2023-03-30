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Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської Лаври

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Україна, Четвер 30 березня 2023 19:48
Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської Лаври Фото: Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської Лаври (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 березня, Кабінет міністрів України повернув все майно Києво-Печерської Лаври під управління держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"Щойно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Української православної церкви будівель і споруд", - повідомив Ткаченко.

Таким чином управління майном Лаври знову перейшло до держави.

"Бо саме держава є власником цих об’єктів", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" не планує продовжувати оренду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Ченцям монастиря порадили залишити монастир до 29 березня.

В УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. У позовній заяві йдеться про те, що договір між заповідником та Лаврою чинний і в УПЦ МП немає причин для виїзду.

До того ж представники УПЦ МП досі знаходяться на території Києво-Печерської Лаври, хоча мали звільнити її з 29 березня.

Проте суд відхилив позов УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра".

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