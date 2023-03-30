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Північна Македонія схвалила передачу Україні гелікоптерів Мі-24

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Четвер 30 березня 2023 18:16
Північна Македонія схвалила передачу Україні гелікоптерів Мі-24 Фото: Північна Македонія остаточно схвалила передачу Україні гелікоптерів Мі-24 (flickr.com/brusse)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fokus.

"Уряд розглянув і ухвалив "Інформацію про необхідність укладення Протоколу про безоплатну передачу літальних апаратів (гелікоптерів) між Міністерством оборони Північної Македонії та Міноборони України" та ухвалив рішення щодо безоплатної передачі літальних апаратів (гелікоптери) Міністерству оборони України", - ідеться в повідомленні.

Видання зазначає, що гелікоптери Мі-24, які будуть передані країною, російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року, але їхній ресурс закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин тощо.

"Деякі з них були модернізовані - тобто два, але ця модернізація була пристосована до тих умов тоді й абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, навіть якщо ми хочемо говорити про розвиток технологій", - заявляла міністр оборони Північної Македонії Слов'янка Петровська.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25.

Крім того, раніше Генштаб Північної Македонії погодив передачу Україні гелікоптерів Мі-24.

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