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У Москві суд заарештував журналіста WSJ: адвоката до затриманого не пустили

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Москва, Четвер 30 березня 2023 15:31
У Москві суд заарештував журналіста WSJ: адвоката до затриманого не пустили Фото: Еван Гершкович, журналіст WSJ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинувачують у "шпигунстві на користь США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазона" та пропагандистське росЗМІ "ТАСС.

Журналісту обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

РосЗМІ зазначають, що справу марковано грифом "цілком таємно". Вини Гершкович не визнає.

Слідчі раніше подали клопотання з проханням обрати арешт як запобіжний захід Гершковичу. І пізніше суд його задовольнив

Тим часом до Лефортовського суду приїхав адвокат Данило Берман, у якого є ордер на захист журналіста.

Однак пристав заявив захиснику, що у Гершковича "адвокат уже заявлений". Імовірно, суд сам призначив йому радника. Потім пристави заблокували крило п'ятого поверху суду, де розташовані кілька залів для засідань.

"Дозвольте пройти до зали! Повідомте, в якій залі розгляд!" - закликав адвокат Берман, однак через зачинені двері пристав попросив викликати Росгвардію.

Американське видання CNN повідомило, що Білий дім підтримує зв'язок з Wall Street Journal щодо арешту Гершковича.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що у Росії правоохоронці затримали громадянина США, журналіста Гершковича. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

При цьому пізніше у ЗМІ писали, що Гершкович до затримання їздив до Нижнього Тагілу, де знаходиться оборонне підприємство "Уралвагонзавод".

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Російська Федерація The Wall Street Journal
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