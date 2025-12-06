ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Затримки до 6 годин. Через нічну атаку від графіку відстали майже 60 поїздів (список)

Субота 06 грудня 2025 09:09
UA EN RU
Затримки до 6 годин. Через нічну атаку від графіку відстали майже 60 поїздів (список) Фото: через нічну атаку РФ затримуються майже 60 поїздів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через нічну атаку Росії на Україну затримуються 59 поїздів різних напрямків. Затримки сягають 6 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Затримуються наступні поїзди:

  • №17/18 Ужгород–Харків–Пас. (+6:00);
  • №73/74 Перемишль–Харків–Пас. (+4:00);
  • №89/90 Київ–Пас.–Перемишль (+6:00);
  • №125/126 Полтава–Півд.–Мукачево (+6:00);
  • №129/130 Полтава–Півд.–Мукачево (+6:00);
  • №109/110 Херсон–Львів (+2:50);
  • №23/24 Київ–Пас.–Хелм (+1:50);
  • №87/88 Дніпро–Головний–Ковель–Пас. (+2:30);
  • №47/48 Запоріжжя–1–Мукачево (+1:30);
  • №115/116 Запоріжжя–1–Чернівці (+4:00);
  • №5/6 Запоріжжя–1–Ясіня (+4:00);
  • №1/2 Ворохта–Харків–Пас. (+1:30);
  • №123/124 Мукачево–Харків–Пас. (+1:30);
  • №93/94 Хелм–Харків–Пас. (+1:00);
  • №21/22 Львів–Харків–Пас. (+5:00);
  • №103/104 Львів–Барвінкове (+5:00);
  • №41/42 Трускавець–Дніпро–Головний (+1:30);
  • №85/86 Львів–Запоріжжя–1 (+0:51);
  • №7/8 Чернівці–Київ–Пас. (+0:43);
  • №149/150 Івано–Франківськ–Київ–Пас. (+0:43);
  • №71/72 Львів–Самар–Дніпровський (+0:51);
  • №367/368 Ужгород–Ковель–Пас. (+0:42);
  • №99/100 Бухарест–Норд–Київ–Пас. (+0:38);
  • №27/28 Чоп–Київ–Пас. (+0:33);
  • №91/92 Київ–Пас.–Львів (+0:31);
  • №99/100 Київ–Пас.–Бухарест–Норд (+0:31);
  • №105/106 Одеса–Головна–Київ–Пас. (+1:30);
  • №143/144 Рахів–Суми (+5:00);
  • №29/30 Ужгород–Київ–Пас. (+2:23);
  • №43/44 Черкаси–Івано–Франківськ (+0:20);
  • №735/736 Дніпро–Головний–Київ–Пас. (+0:19);
  • №79/80 Львів–Дніпро–Головний (+0:18);
  • №149/150 Київ–Пас.–Івано–Франківськ (+0:18);
  • №37/38 Київ–Пас.–Запоріжжя–1 (+0:17);
  • №77/78 Одеса–Головна–Ковель–Пас. (+0:16);
  • №351/352 Кишинеу–Київ–Пас. (+0:15);
  • №5/6 Ясіня–Запоріжжя–1 (+0:50);
  • №7/8 Одеса–Головна–Харків–Пас. (+0:14);
  • №115/116 Чернівці–Запоріжжя–1 (+0:13);
  • №7/8 Київ–Пас.–Чернівці (+0:13);
  • №51/52 Пшемисль–Головний–Київ–Пас. (+0:13);
  • №121/122 Київ–Пас.–Херсон (+0:11);
  • №43/44 Івано–Франківськ–Черкаси (+0:10);
  • №57/58 Ясіня–Київ–Пас. (+0:10);
  • №97/98 Київ–Пас.–Ковель–Пас. (+0:09);
  • №59/60 Чоп–Київ–Пас. (+0:09);
  • №27/28 Київ–Пас.–Чоп (+0:08);
  • №83/84 Хуст–Київ–Пас. (+0:08);
  • №39/40 Хуст–Запоріжжя–1 (+0:06);
  • №35/36 Одеса–Головна–Пшемисль–Головний (+0:06);
  • №37/38 Одеса–Головна–Ужгород (+0:06);
  • №127/128 Львів–Запоріжжя–1 (+0:06);
  • №95/96 Київ–Пас.–Рахів (+0:06);
  • №11/12 Львів–Одеса–Головна (+0:06);
  • №101/102 Херсон–Барвінкове (+0:05);
  • №135/136 Чернівці–Одеса–Головна (+0:05);
  • №9/10 Будапешт–Келеті–Київ–Пас. (+0:05);
  • №49/50 Київ–Пас.–Трускавець (+0:05);
  • №85/86 Запоріжжя–1–Львів (+0:22).

Обстріл України 6 грудня

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія масованого атакувала Україну дронами, балістикою та ракетами "Кинджал".

Під час комбінованої атаки було чутно вибухи в Києві. Місцева влада повідомила про роботу ППО, Повітряні сили - про політ "Кинджалів" і балістики вектором на столицю.

Зокрема, відомо про прильоти у Фастові. Як повідомила "Укрзалізниця", під удари потрапила залізнична інфраструктура. У зв'язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів.

Були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Війна в Україні Поїзди
Новини
Затримки до 6 годин. Через нічну атаку від графіку відстали майже 60 поїздів (список)
Затримки до 6 годин. Через нічну атаку від графіку відстали майже 60 поїздів (список)
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни