Затримки до 6 годин. Через нічну атаку від графіку відстали майже 60 поїздів (список)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Обстріл України 6 грудня

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія масованого атакувала Україну дронами, балістикою та ракетами "Кинджал".

Під час комбінованої атаки було чутно вибухи в Києві. Місцева влада повідомила про роботу ППО, Повітряні сили - про політ "Кинджалів" і балістики вектором на столицю.

Зокрема, відомо про прильоти у Фастові. Як повідомила "Укрзалізниця", під удари потрапила залізнична інфраструктура. У зв'язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів.

Були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей.