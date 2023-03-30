WSJ вимагає у Росії звільнити свого журналіста

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ .

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною", - сказано у заяві видання.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, стало відомо, що у Росії правоохоронці затримали громадянина США, журналіста Гершковича. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

При цьому пізніше у ЗМІ писали, що Гершкович до затримання їздив до Нижнього Тагілу, де знаходиться оборонне підприємство "Уралвагонзавод".

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