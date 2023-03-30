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ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу

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Україна, Четвер 30 березня 2023 08:14
ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 30 березня (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 172 900 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити 8 ББМ та 12 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків - 3610 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2671 (+12) од,
  • РСЗВ - 526 (+0) од,
  • засоби ППО - 278 (+1) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+0),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5518 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 291 (+3).

Як повідомлялось, окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника.

При цьому росіянам вдалося трохи просунутися в Бахмуті Донецької області, ЗСУ точно уражають позиції окупантів у їх тилу.

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