Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат

Російські окупанти активно використовують проти українських військових крилаті авіабомби. Такі дії ворога є новою загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, кориговані крилаті авіаційні бомби з'являються в прифронтовій зоні практично щодня. "Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи в зону ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів", - зазначив Ігнат. Він наголосив, що Україна чітко знає, який тип літаків необхідний для того, щоб протистояти постійним атакам росіян. При цьому системи ППО не зможуть покрити всю територію країни.