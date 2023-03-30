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У Росії ФСБ затримала журналіста WSJ за "шпигунство"

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Єкатеринбург, Четвер 30 березня 2023 10:55
У Росії ФСБ затримала журналіста WSJ за "шпигунство" Фото: Еван Гершкович, журналіст WSJ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У російському Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "РИА-Новости".

"За завданням США він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які складають держтаємницю", - цитує видання пресреліз ФСБ.

При цьому, як зазначають російські ЗМІ, Гершкович не виходив на зв'язок з вечора 29 березня. Він перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів і написав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнера". У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

За непідтвердженою інформацією, американця затримали біля місцевого ресторану. На його голову натягли светр і перехожим не було видно обличчя.

Варто зауважити, що Еван Гершкович близько шести років живе у Москві. Він висвітлює події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Також він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

Оновлено 11:14

Джерело "Медузи" серед західних журналістів, які працюють у Москві, розповіло, що крім відвідування Єкатеринбурга, Гершкович також їздив до Нижнього Тагілу. У місті знаходиться оборонне підприємство "Уралвагонзавод".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії у 2022 році зафіксували рекордну кількість затримань. Репресії продовжують посилюватись.

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