У Росії ФСБ затримала журналіста WSJ за "шпигунство"
У російському Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "РИА-Новости".
"За завданням США він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які складають держтаємницю", - цитує видання пресреліз ФСБ.
При цьому, як зазначають російські ЗМІ, Гершкович не виходив на зв'язок з вечора 29 березня. Він перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів і написав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнера". У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.
За непідтвердженою інформацією, американця затримали біля місцевого ресторану. На його голову натягли светр і перехожим не було видно обличчя.
Варто зауважити, що Еван Гершкович близько шести років живе у Москві. Він висвітлює події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Також він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.
Оновлено 11:14
Джерело "Медузи" серед західних журналістів, які працюють у Москві, розповіло, що крім відвідування Єкатеринбурга, Гершкович також їздив до Нижнього Тагілу. У місті знаходиться оборонне підприємство "Уралвагонзавод".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії у 2022 році зафіксували рекордну кількість затримань. Репресії продовжують посилюватись.
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