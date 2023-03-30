ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISW

Новость на русском →
Четвер 30 березня 2023 06:00
Війська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISW Фото: окупанти просуваються в Бахмуті, ЗСУ цілять по тилу ворога (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росіянам вдалося трохи просунутися в Бахмуті Донецької області, ЗСУ точно уражають позиції окупантів у їх тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Війська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISWЛуганський напрямок: російські війська зосереджують основні зусилля на наступі в районі Лиману

Захоплення решти Луганської області та продовження наступальних дій у східній частині Харківської та північної частини Донецької областей є головною метою Росії. Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Вони використовують "класичну армійську тактику" із значною кількістю бронетехніки на напрямі Куп'янськ-Лиман.

Війська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISW

Донецький напрямок: війська РФ продовжували наступ у Бахмуті та його околицях

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 та 29 березня, свідчать про просування російських військ у південній та південно-західній частинах Бахмута.

За даними росЗМІ, бойовики ПВК "Вагнера" просунулися далі у південній частині Бахмута та посилюють наступ у самому місті, оскільки звичайні російські сили зміцнили позиції РФ на півночі та півдні для захисту від потенційних українських контратак.

Війська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISWВійська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISW

Південний напрямок: ЗСУ продовжували завдавати ударів по російським позиціям

На відео з геолокацією, опублікованому 28 березня, видно, як українські війська завдають ударів по російських позиціях у Олешок на східному березі Херсонської області. РосЗМІ повідомили, що російська ППО збила український безпілотник над Сімферополем 29 березня.

29 березня ЗАЕС вдруге відвідав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Повідомляється, що Гроссі провів кілька годин на ЗАЕС та спостерігав, як змінилася ситуація на станції з моменту його першого візиту та поспілкувався з інженерами-ядерниками на станції.

Гроссі сказав журналістам, що військова активність посилюється в регіоні і закликав дотримуватись усіх можливих заходів для захисту ЗАЕС

Війська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISWВійська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISW

Раніше ми писали, що Росія розраховує на Іран щодо військової підтримки вторгнення в Україну. Нагадаємо, чим Авдіївка така важлива для армії Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ і чому у росіян істерика
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою