Війська РФ наступають у Бахмуті, ЗСУ б'ють по позиціям окупантів в їх тилу: карти боїв ISW
Росіянам вдалося трохи просунутися в Бахмуті Донецької області, ЗСУ точно уражають позиції окупантів у їх тилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Луганський напрямок: російські війська зосереджують основні зусилля на наступі в районі Лиману
Захоплення решти Луганської області та продовження наступальних дій у східній частині Харківської та північної частини Донецької областей є головною метою Росії. Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Вони використовують "класичну армійську тактику" із значною кількістю бронетехніки на напрямі Куп'янськ-Лиман.
Донецький напрямок: війська РФ продовжували наступ у Бахмуті та його околицях
Геолокаційні кадри, опубліковані 28 та 29 березня, свідчать про просування російських військ у південній та південно-західній частинах Бахмута.
За даними росЗМІ, бойовики ПВК "Вагнера" просунулися далі у південній частині Бахмута та посилюють наступ у самому місті, оскільки звичайні російські сили зміцнили позиції РФ на півночі та півдні для захисту від потенційних українських контратак.
Південний напрямок: ЗСУ продовжували завдавати ударів по російським позиціям
На відео з геолокацією, опублікованому 28 березня, видно, як українські війська завдають ударів по російських позиціях у Олешок на східному березі Херсонської області. РосЗМІ повідомили, що російська ППО збила український безпілотник над Сімферополем 29 березня.
29 березня ЗАЕС вдруге відвідав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Повідомляється, що Гроссі провів кілька годин на ЗАЕС та спостерігав, як змінилася ситуація на станції з моменту його першого візиту та поспілкувався з інженерами-ядерниками на станції.
Гроссі сказав журналістам, що військова активність посилюється в регіоні і закликав дотримуватись усіх можливих заходів для захисту ЗАЕС
Раніше ми писали, що Росія розраховує на Іран щодо військової підтримки вторгнення в Україну. Нагадаємо, чим Авдіївка така важлива для армії Путіна.
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