В России арестовали журналиста WSJ, а УПЦ МП не хочет уезжать из Лавры: новости за 30 марта

Война России против Украины: последние новости

В России ФСБ задержала журналиста WSJ за "шпионаж"

В российском Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича якобы за "шпионаж".

"По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну", - цитирует пропагандистское издание "РИА-Новости" прессрелиз ФСБ.

При этом, как отмечают российские СМИ, Гершкович не выходил на связь с вечера 29 марта. Он находился в Екатеринбурге несколько недель и написал материал об отношении россиян к ЧВК "Вагнера". В поездке его сопровождал местный активист Ярослав Ширшиков.

По неподтвержденной информации, американец был задержан возле местного ресторана. На его голову натянули свитер и прохожим не было видно лица.

Следует заметить, что Эван Гершкович около шести лет живет в Москве. Он освещает события в России и Украине для американской газеты The Wall Street Journal. Также он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. РосСМИ отмечают, что дело маркировано грифом "совершенно секретно". Вины Гершкович не признает.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Детальнее о событии читайте вматериале РБК-Украина.

УПЦ МП до сих пор в Лавре и блокирует работу комиссии

Представители УПЦ МП до сих пор находятся на территории Киево-Печерской Лавры, хотя должны были освободить ее с 29 марта. Вчера там собрались и верующие, блокирующие входы в заповедники, чтобы помешать работе комиссии.

Отметим, что с 10:00 утра на территории заповедника должна была начаться работа комиссии Минкульта, которая начала процесс передачи имущества Лавры государству.

Однако верующие Московского патриархата во главе с митрополитом УПЦ МП Павлом решили блокировать работу комиссии. Они заблокировали вход в один из корпусов Лавры.

Не обошлось и без резких заявлений митрополита Павла, заявив, что членов комиссии не пустят на территорию заповедника, пока якобы не будет так называемое "решение суда".

В свою очередь Министерство культуры и информационной политики подало заявление в полицию, поскольку представители УПЦ МП блокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры.

К тому же 30 марта Кабинет министров Украины вернул все имущество Киево-Печерской Лавры под управление государства.

Также отметим, что суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Северная Македония одобрила передачу Украине вертолетов Ми-24

Правительство Северной Македонии приняло решение о безвозмездной передаче Украине вертолетов.

"Правительство рассмотрело и приняло "Информацию о необходимости заключения Протокола о безвозмездной передаче летательных аппаратов (вертолетов) между Министерством обороны Северной Македонии и Минобороны Украины" и приняло решение о безвозмездной передаче летательных аппаратов (вертолеты) Министерству обороны Украины", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что вертолеты Ми-24, которые будут переданы страной, российского производства и были закуплены в Украине в 2001 году, но их ресурс закончился 8 лет назад, то есть они не используются из-за отсутствия запчастей.

"Некоторые из них были модернизированы - то есть два, но эта модернизация была приспособлена к тем условиям, тогда и совершенно не отвечает тому, что нужно сейчас, даже если мы хотим говорить о развитии технологий", - заявляла министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская.

В Украине впервые вынесли приговор за депортацию гражданского населения из Крыма

"Судью", причастную к депортации крымчанина с территории оккупированного полуострова, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в нарушении законов и обычаев войны.

Сообщается, что так называемая "судья" после оккупации Крыма перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "председателя Армянского городского суда Республики Крым". Женщина участвовала в реализации преступной политики России, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму.

Отмечается, что судья достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права. Несмотря на это, она приняла решение о выдворении крымчанина с территории полуострова.

В прокуратуре объясняют, что незаконное решение было мотивировано якобы отсутствием разрешительных документов и несоблюдением "правил пребывания на территории РФ". Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации для проживания украинцев в Крыму не предусмотрены национальным законодательством.