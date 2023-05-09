Зеленський: працюємо над додатковими оборонними пакетами з нашими партнерами

Україна працює над додатковими оборонними пакетами для ЗСУ з різними міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Є чергові хороші новини від партнерів. З того, що можна сказати публічно, - є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.

Президент пояснив, що загальний обсяг - 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць.

"Дякую президенту США Джо Байдену, Конгресу - обом партіям, та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності", - сказав Зеленський.

Окремо він додав, що Україна працює також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами. Таким чином країна намагається додати нові можливості для наших воїнів.