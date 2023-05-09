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Зеленський: працюємо над додатковими оборонними пакетами з нашими партнерами

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Вівторок 09 травня 2023 21:58
Зеленський: працюємо над додатковими оборонними пакетами з нашими партнерами Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна працює над додатковими оборонними пакетами для ЗСУ з різними міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Є чергові хороші новини від партнерів. З того, що можна сказати публічно, - є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.

Президент пояснив, що загальний обсяг - 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць.

"Дякую президенту США Джо Байдену, Конгресу - обом партіям, та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності", - сказав Зеленський.

Окремо він додав, що Україна працює також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами. Таким чином країна намагається додати нові можливості для наших воїнів.

Нагадаємо, що Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що новий пакет військової допомоги, який сьогодні, 9 травня, анонсували США, допоможе Україні перемогти у битві проти Росії.

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