В Києві пролунали вибухи, працює ППО

Сьогодні вночі, 9 травня, в Києві та області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

Оновлено 5:23

У Києві пролунала нова серія вибухів, у МВА наголосили, що у столиці працюють сили ППО.

Над Києвом та областю ракетна загроза. По цілях працюють сили протиповітряної оборони.

"Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.