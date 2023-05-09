В Києві пролунали вибухи, працює ППО
Сьогодні вночі, 9 травня, в Києві та області пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
Оновлено 5:23
У Києві пролунала нова серія вибухів, у МВА наголосили, що у столиці працюють сили ППО.
Над Києвом та областю ракетна загроза. По цілях працюють сили протиповітряної оборони.
"Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Її пов'язують із злетами російських стратегічних бомбардувальників.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 9 травня, в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
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