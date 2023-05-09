США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Пентагона.
Пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
Він включає в себе додаткові 155-мм артилерійські снаряди та технічну підтримку, щоб Україна могла краще обслуговувати наявні системи та обладнання.
До пакету також увійдуть:
- Додаткові системи ППО та боєприпаси;
- Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;
- Боєприпаси для боротьби з дронами;
- Артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- Послуги комерційних супутникових зображень;
- Навчання, технічне обслуговування та підтримка.
Зазначається, що США будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
Нагадаємо, AP повідомляло, що до нового пакету допомоги США увійдуть, зокрема, ракети для систем ППО, а також самі системи ППО HAWK.
РБК-Україна також повідомляло, що 3 травня США оголосили про надання Україні ракет Hydra 70 та боєприпасів у рамках чергового пакету військової допомоги.
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