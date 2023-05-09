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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів

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Вівторок 09 травня 2023 16:28
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Пентагона.

Пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Він включає в себе додаткові 155-мм артилерійські снаряди та технічну підтримку, щоб Україна могла краще обслуговувати наявні системи та обладнання.

До пакету також увійдуть:

  • Додаткові системи ППО та боєприпаси;
  • Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;
  • Боєприпаси для боротьби з дронами;
  • Артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • Послуги комерційних супутникових зображень;
  • Навчання, технічне обслуговування та підтримка.

Зазначається, що США будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, AP повідомляло, що до нового пакету допомоги США увійдуть, зокрема, ракети для систем ППО, а також самі системи ППО HAWK.

РБК-Україна також повідомляло, що 3 травня США оголосили про надання Україні ракет Hydra 70 та боєприпасів у рамках чергового пакету військової допомоги.

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