Допомога Україні продовжиться, незважаючи на позицію деяких республіканців, - сенатор США
Конгрес США продовжуватиме підтримувати фінансування допомоги Україні, незважаючи на те, що деякі республіканці виступають проти.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.
"Я думаю, що ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб продовжувати це ще довго. Все керівництво в Палаті представників та Сенаті у моїй партії дуже сильно виступає за перемогу над росіянами", - сказав він.
Чиновник також закликав президента США Джо Байдена прискорити постачання високотехнологічного озброєння Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.
При цьому минулого тижня Макконнел підтримав заяву спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті про продовження підтримки допомоги Україні.
Нагадаємо, 19 ультраправих республіканців опублікували листа, адресованого президенту США Джо Байдену, в якому вони закликали припинити надавати допомогу Україні.
Також ми писали, що 9 лютого кілька конгресменів-республіканців подали до Палати представників резолюцію із закликом припинити допомогу Україні.
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