ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомога Україні продовжиться, незважаючи на позицію деяких республіканців, - сенатор США

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 09 травня 2023 16:03
Допомога Україні продовжиться, незважаючи на позицію деяких республіканців, - сенатор США Фото: Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Конгрес США продовжуватиме підтримувати фінансування допомоги Україні, незважаючи на те, що деякі республіканці виступають проти.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

"Я думаю, що ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб продовжувати це ще довго. Все керівництво в Палаті представників та Сенаті у моїй партії дуже сильно виступає за перемогу над росіянами", - сказав він.

Чиновник також закликав президента США Джо Байдена прискорити постачання високотехнологічного озброєння Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

При цьому минулого тижня Макконнел підтримав заяву спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті про продовження підтримки допомоги Україні.

Нагадаємо, 19 ультраправих республіканців опублікували листа, адресованого президенту США Джо Байдену, в якому вони закликали припинити надавати допомогу Україні.

Також ми писали, що 9 лютого кілька конгресменів-республіканців подали до Палати представників резолюцію із закликом припинити допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Сенат США Допомога Україні Республіканська партія США Війна Росії проти України
NEWS
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні