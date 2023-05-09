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Ракетний удар на 9 травня: окупанти випустили 25 ракет, майже всі цілі були збиті

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Київ, Вівторок 09 травня 2023 07:38
Ракетний удар на 9 травня: окупанти випустили 25 ракет, майже всі цілі були збиті Фото: російські війська в ніч проти 9 травня випустили територією України 25 ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 22.00 8 травня з носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр", що попрямували у східні регіони країни. Усі вісім цілей знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Також повідомляється, що ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації - чотирьох Ту-95мс (район Каспія).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну - у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України в ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555, 23 з них знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії зі складовими Сил оборони. України.

Ракетний удар на 9 травня: окупанти випустили 25 ракет, майже всі цілі були збиті

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.

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