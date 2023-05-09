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Ракетна атака на Київ: у приватному будинку виникла пожежа, уламки потрапили на дорогу

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Київ, Вівторок 09 травня 2023 06:05
Ракетна атака на Київ: у приватному будинку виникла пожежа, уламки потрапили на дорогу Фото: війська РФ завдали ракетного удару по Києву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Оновлено 7:22

В МВС України показали фото наслідків падіння уламків ракети на подвір’я приватного будинку в Голосіївському районі.

Ракетна атака на Київ: у приватному будинку виникла пожежа, уламки потрапили на дорогу

"Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння, у Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині", - йдеться у повідомленні КГВА.

Також на даний момент інформація щодо потерпілих не надходила.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.

Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Її пов'язують із злетами російських стратегічних бомбардувальників.

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