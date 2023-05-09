Ракетна атака на Київ: у приватному будинку виникла пожежа, уламки потрапили на дорогу

Російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Оновлено 7:22 В МВС України показали фото наслідків падіння уламків ракети на подвір’я приватного будинку в Голосіївському районі. "Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння, у Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині", - йдеться у повідомленні КГВА. Також на даний момент інформація щодо потерпілих не надходила.