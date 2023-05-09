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Путін назвав війну в Україні "катастрофою", але винний, як завжди, не він

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Москва, Вівторок 09 травня 2023 10:47
Путін назвав війну в Україні "катастрофою", але винний, як завжди, не він Фото: російській диктатор Володимир Путін на цьогорічному параді в Москві (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою. Але її нібито "розпочала не РФ", а вона була "спровокована" так званим держпереворотом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Путіна під час параду в Москві.

"Український народ став заручником держперевороту та планів Заходу, у цьому причина нинішньої катастрофи в Україні", - сказав Путін.

Кремлівський диктатор заявив, що проти його Батьківщини нібито "знову розв'язана справжня війна".

"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному переломному рубежі. Проти нашої Батьківщини знову розв'язано справжню війну. Для нас, Росії немає недружніх як на Заході, так і на Сході", - цинічно заявив Путін.

Він не оминув і звинувачень у бік Заходу, сказавши, що той нібито й "провокує конфлікти".

"Захід твердить про свою винятковість, провокує конфлікти, сіє ненависть, знищує сімейні цінності, щоб і надалі нав'язувати народам свою волю", - нафантазував диктатор.

Також Путін окремо під час виступу на параді звернувся і до своїх "вояк", які зараз перебувають на окупованій території України. Диктатор, країна якого зазначає колосальних втрат каже, що Росія "молиться за них".

"Немає зараз важливіше, ніж ваша бойова робота. На вас лежить безпека країни. Від вас залежить майбутнє нашої державності та нашого народу. Ви з честю виконуєте ратний обов'язок - боретесь за Росію. Уся країна згуртувалася, щоби підтримати наших героїв. Моляться за вас", - додає Путін.

Нагадаємо, як нещодавно повідомили аналітики ISW, російський диктатор Володимир Путін парадом 9 травня спробує продемонструвати вплив РФ на Центральну Азію.

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