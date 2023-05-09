Навіть не залишився на обід із Путіним. Лукашенко прямо з параду поїхав назад до Мінська, - ЗМІ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" покинув Москву та прилетів назад до Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський телеканал " Белсат ".

"Лукашенко вже повернувся до Мінська. На параді він з'явився із забинтованою рукою", - йдеться у матеріалі.

"Белсат" повідомляє, що білоруський диктатор не був присутній на обіді глав інших держав після параду у Москві.

"Також він не ходив з Путіним та іншими президентами в Олександрівський сад, його везли на машині", - додали представники телеканалу "Белсат".

Журналісти видання "Зеркало" повідомили, що Лукашенко не зміг пройти 300 метрів від трибуни мавзолею Володимира Леніна і його на спеціальному автомобілі підвозили охоронці російського диктатора Володимира Путіна.