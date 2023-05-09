ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навіть не залишився на обід із Путіним. Лукашенко прямо з параду поїхав назад до Мінська, - ЗМІ

Новость на русском →
Вівторок 09 травня 2023 15:40
Навіть не залишився на обід із Путіним. Лукашенко прямо з параду поїхав назад до Мінська, - ЗМІ Фото: Білоруський диктатор Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" покинув Москву та прилетів назад до Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський телеканал "Белсат".

"Лукашенко вже повернувся до Мінська. На параді він з'явився із забинтованою рукою", - йдеться у матеріалі.

Навіть не залишився на обід із Путіним. Лукашенко прямо з параду поїхав назад до Мінська, - ЗМІ

"Белсат" повідомляє, що білоруський диктатор не був присутній на обіді глав інших держав після параду у Москві.

"Також він не ходив з Путіним та іншими президентами в Олександрівський сад, його везли на машині", - додали представники телеканалу "Белсат".

Журналісти видання "Зеркало" повідомили, що Лукашенко не зміг пройти 300 метрів від трибуни мавзолею Володимира Леніна і його на спеціальному автомобілі підвозили охоронці російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що сьогодні в Москві на Червоній площі пройшов так званий "парад Перемоги". Під час якого російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".

Цьогорічний так званий "парад Перемоги" у Москві став одним із найменших в історії. Його відкрив музейний танк Т-34, а авіації взагалі не було в програмі.

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на парад в Москві, також "побєдобєсіє" на Червоній площі висміяв речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Російська Федерація Парад у Москві
NEWS
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні