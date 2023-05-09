На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військових: як користуватися

На сайті Міністерства оборони офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого воїна. Він спрямований на надання всебічної підтримки захисникам та захисницям, які отримали поранення чи травму під час військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Як пояснила Маляр, через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА.

"Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо", - написала заступник глави Міноборони.

За її словами, на сайті є "Довідник військовослужбовця після поранення", який можна завантажити.

"Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо", - зазначила Маляр.

Фото: на сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військових (t.me/annamaliar)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, на які виплати може розраховувати військовий під час лікування.

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