Пригожин поскаржився на втечу бригади РФ з-під Бахмута. У ЗСУ розкрили деталі
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про втечу 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Українські військові підтверджують провал ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду ЗСУ у Telegram.
"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута і "500 трупів" росіян, що залишилися там, - відповідає дійсності", - зазначають військові.
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За інформацією української бригади, за дві доби штурмовики у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, а ще 87 - на півдорозі до загибелі. Серед усіх убитих ворогів є й "вагнерівці". У полон взяли п'ять противників.
У 3-й ОШБр зазначили, що також було знищено кілька складів боєприпасів ворога, міномети та не один БМП.
Нагадаємо, раніше Пригожин істерив про вихід "вагнерівців" з Бахмута, бо їм нібито не дають снаряди.
Пізніше у ЗСУ пояснили, що такі заяви викликані тим, що Пригожин не може виконати зобов'язання щодо взяття Бахмута, які він взяв на себе.
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