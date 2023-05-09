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Резніков: новий пакет військової допомоги США допоможе Україні перемогти у битві

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Вівторок 09 травня 2023 20:31
Резніков: новий пакет військової допомоги США допоможе Україні перемогти у битві Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Новий пакет військової допомоги, який сьогодні, 9 травня, анонсували США, допоможе Україні перемогти у битві проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

Глава Міноборони зазначив, що пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів є значним вкладом у мир та безпеку європейського континенту.

"Дякую Ллойду Остіну (голові Пентагону - ред.) і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - додав Резніков.

Нагадаємо, США сьогодні анонсували надання Україні артилерійських снарядів, систем ППО і не лише у рамках нового пакету військової допомоги.

Також ми писали, що, за словами лідера республіканців у Сенаті США Мітча Макконнелла запевнив, Конгрес продовжить підтримку допомоги Україні, незважаючи на те, що деякі його однопартійці виступають проти.

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