Без авіації та з "музейним" танком. Парад у Москві став одним із найкоротших в історії

Цьогорічний так званий "парад Перемоги" у Москві став одним із найменших в історії. Його відкрив музейний танк Т-34, а авіації взагалі не було в програмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити".

"Прохід військової техніки на параді зайняв менше ніж десять хвилин. Цей парад став одним із найкоротших у сучасній історії Росії", - звертають увагу журналісти.

Зокрема, гусеничної техніки на параді в принципі не було, окрім музейного танка Т-34, який 1940-х років. Також на параді не було "Іскандерів", "Буків", були відсутні танки "Армата".

"Не було й авіації. Піша колона параду здебільшого складалася з курсантів та учнів військових вишів, а не кадрових військових", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Міноборони Росії вперше за останні роки не опублікувало жодної інформації щодо складу колон на параді, хоча раніше ці відомості розміщувалися військовим відомством на спеціальній сторінці.

Як передає кореспондент видання, цього року на параді було набагато менше і глядачів. Також у центрі міста зафіксовано багато співробітників поліції та Росгвардії.

Нагадаємо, що сьогодні в Москві на Червоній площі пройшов так званий "парад Перемоги". Під час якого російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на парад в Москві, також "побєдобєсіє" на Червоній площі висміяв речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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