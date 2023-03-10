РФ знову атакувала Україну ракетами, а в Грузії вимагають відставки уряду: новини за 9 березня

Війна Росії проти України: останні новини

РФ завдала чергового ракетного удару по Україні

Російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні 9 березня. Внаслідок нічної атаки є загиблі, пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці областей.

Армія РФ під час атаки випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.

Російська ракета впала у житловій зоні на території Золочівського району Львівської області. Відомо про п'ятьох загиблих.

У російському Міноборони визнали, що здійснили черговий ракетний терор по Україні. Удари по цивільній інфраструктурі окупанти трактують як так звану "помсту за теракт в Брянській області".

У Грузії протестувальники почали вимагати відставки уряду та дострокових виборів

У Грузії третій день поспіль тривають масові протести. Учасники акції вимагають зміни влади в країні.

На трибуну вийшли опозиційні політики, які звернулися до протестувальників та заявили про необхідність відставки уряду та дострокових виборів до парламенту.

При цьому частина опозиції наголошує, що не припинить протести, доки не буде впевнена в непорушності шляху та курсу в Європу.

Офіційно. Петр Павел став президентом Чехії

У четвер, 9 березня, у Празькому граді відбулася інавгурація обраного президента Чехії Петра Павела. Він став четвертим президентом.

"Я присягаюся у вірності Чеській Республіці. Я зобов'язуюсь дотримуватись її Конституції та законів. Я присягаюсь своєю честю виконувати свої обов'язки на користь всього народу та в міру своїх знань та совісті", - заявив він під час присяги.

Польща та Словаччина домовилися про передачу Україні МіГ-29

Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні винищувачі МІГ-29. Братислава готова передати 13 винищувачів, але спочатку це має затвердити парламент.

"Я думаю, що настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця словацької політизації", - заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Зеленський призначив заступника голови Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника голови Національної гвардії. Ним став Олег Сахон.

Зазначимо, Олег Сахон - генерал-майор Національної гвардії України, начальник Східного територіального управління. Він брав участь в обороні Харкова від російських окупантів у 2022 році.

Байден запропонував виділити понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні у 2024 році

Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні.

Згідно з документом, Байден запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 мільярдів доларів.

Це збільшить загальні витрати США на допомогу Україні та її сусідам до більш ніж 80 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Варто зауважити, що для того, щоб така ініціатива набула чинності, її має затвердити Конгрес США.

Допомагають Ірану з дронами. Китайські компанії потрапили під санкції США

У четвер, 9 березня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти ряду китайських компаній, які підтримують програму створення БПЛА в Ірані.

За даними відомства, санкції накладено на мережу з п'яти компаній і однієї фізичної особи, які підтримують Іран. Мережа цих компаній знаходиться в Китаї і займається продажем і постачанням аерокосмічних компонентів, у тому числі тих, які можуть бути використані для БПЛА.

Відомо, що ці компанії брали участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136.

Окрім того, США ввели санкції проти 39 фінансових установ, які створювали "тіньову банківську мережу", через яку Іран отримував мільярдні прибутки в обхід обмежень.