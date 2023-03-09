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Допомагають Ірану з дронами. Китайські компанії потрапили під санкції США

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Китай, Четвер 09 березня 2023 18:22
Допомагають Ірану з дронами. Китайські компанії потрапили під санкції США Фото: США ввели санкції проти компаній Китаю, які підтримують програму створення дронів в Ірані (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 9 березня, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти ряду китайських компаній, які підтримують програму створення БПЛА в Ірані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністерство фінансів США.

За даними відомства, санкції накладено на мережу з п'яти компаній і однієї фізичної особи, які підтримують Іран. Мережа цих компаній знаходиться в Китаї і займається продажем і постачанням аерокосмічних компонентів, у тому числі тих, які можуть бути використані для БПЛА.

Відомо, що ці компанії брали участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання Росією іранських БПЛА в Україні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Він зауважив, що Сполучені Штати і надалі будуть націлюватися на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні.

Раніше повідомлялось, що Іран таємно поставив Росії велику кількість куль, ракет і мінометних снарядів для війни проти України.

Нагадаємо, Росія вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану через побоювання, що у такому разі Україна може отримати далекобійні ATACMS з радіусом дії 300 км.

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