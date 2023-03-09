Актуальність оборони зростає. Сирський розповів про бої у Бахмуті
Актуальність оборони Бахмута тільки зростає. Окупанти кидають у бій найбільш боєздатні підрозділи, зокрема найманців приватної компанії "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.
"Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська- штурмові загони Вагнера", - сказав він.
Сирський зазначив, що заяви власника "Вагнера" Євгена Пригожина підтверджують, що після захоплення Бахмута у ворога будуть розв'язані руки, і він зможе розпочати широкомасштабний наступ з застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.
Командувач Сухопутних військ розповів, що на Бахмутському напрямку тривають бої. І хоч росіяни кинули найбільш боєздатні підрозділи, українським захисникам дається завдавати значних втрат ворогу.
"Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста - тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора", - додав генерал-полковник.
Нагадаємо, останніми тижнями ситуація на Бахмутському напрямку знову погіршилася. Російські пропагандисти стверджують, що окупанти захоплюють Бахмут в кільце, а Україна нібито почала виводити війська.
Президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію і доручив військовим зібрати підмогу для Бахмута.
Глава держави зазначає, що місто не оточене. За його словами, оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.
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