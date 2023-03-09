Актуальність оборони зростає. Сирський розповів про бої у Бахмуті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська- штурмові загони Вагнера", - сказав він.

Сирський зазначив, що заяви власника "Вагнера" Євгена Пригожина підтверджують, що після захоплення Бахмута у ворога будуть розв'язані руки, і він зможе розпочати широкомасштабний наступ з застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.

Командувач Сухопутних військ розповів, що на Бахмутському напрямку тривають бої. І хоч росіяни кинули найбільш боєздатні підрозділи, українським захисникам дається завдавати значних втрат ворогу.

"Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста - тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора", - додав генерал-полковник.