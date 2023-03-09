Кількість жертв внаслідок падіння ракети у Львівській області зросла

У Золочівському районі Львівської області кількість жертв зросла. Відомо про п'ять загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Оновлено. Рятувальники розповіли про подробиці наслідків удару та показали фото

"9 березня близько 4:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару сталося руйнування двох приватних житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Так, під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено 5 загиблих людей (3 чоловіків та 2 жінки).

До проведення робіт від ДСНС залучено 28 чоловік особового складу, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.

Фото: наслідки ракетного удару у Львівській області (t.me/dsns_telegram)

"Кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка - 1963 року народження. Щирі співчуття рідним", - написав Козицький.

Нагадаємо, що сьогодні під час чергової російської масованої атаки одна з ракет впала у Золочівському районі у житловій зоні. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих.

Зазначимо, що цієї ночі ворог атакував українські об'єкти енергетики. Війська РФ випустили по Україні 81 ракету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.