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Кількість жертв внаслідок падіння ракети у Львівській області зросла

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Львівська область, Четвер 09 березня 2023 09:58
Кількість жертв внаслідок падіння ракети у Львівській області зросла Фото: кількість жертв внаслідок падіння ракети у Львівській області зросла (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Золочівському районі Львівської області кількість жертв зросла. Відомо про п'ять загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Оновлено. Рятувальники розповіли про подробиці наслідків удару та показали фото

"9 березня близько 4:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару сталося руйнування двох приватних житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Так, під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено 5 загиблих людей (3 чоловіків та 2 жінки).

До проведення робіт від ДСНС залучено 28 чоловік особового складу, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.

Фото: наслідки ракетного удару у Львівській області (t.me/dsns_telegram)

"Кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка - 1963 року народження. Щирі співчуття рідним", - написав Козицький.

Нагадаємо, що сьогодні під час чергової російської масованої атаки одна з ракет впала у Золочівському районі у житловій зоні. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих.

Зазначимо, що цієї ночі ворог атакував українські об'єкти енергетики. Війська РФ випустили по Україні 81 ракету.

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