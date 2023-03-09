ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Грузії протестувальники почали вимагати відставки уряду та дострокових виборів

Новость на русском →
Тбілісі, Четвер 09 березня 2023 21:41
У Грузії протестувальники почали вимагати відставки уряду та дострокових виборів Фото: у Грузії протестувальники почали вимагати відставки уряду та дострокових виборів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 березня, увечері у Грузії тривають масові протести. Наразі учасники акції вимагають зміни влади в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Руставі 2".

За його інформацією, на трибуну вийшли опозиційні політики, які звернулися до протестувальників та заявили про необхідність відставки уряду та дострокових виборів до парламенту.

При цьому частина опозиції наголошує, що не припинить протести, доки не буде впевнена в непорушності шляху та курсу в Європу.

Планується, що завтра об 11 ранку у Тбілісі триватимуть протести.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Грузії почалися масштабні протести на тлі ухвалення в першому читанні законопроекту про "іноагенти".

Під час акції протестугрузинська опозиція поставила перед владою ультиматум. Вони вимагали відкликання скандальної ініціативи та звільнення всіх затриманих учасників акції.

Ці умови частково були виконані грузинською владою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Тбилиси
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях