У Грузії протестувальники почали вимагати відставки уряду та дострокових виборів

Сьогодні, 9 березня, увечері у Грузії тривають масові протести. Наразі учасники акції вимагають зміни влади в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал " Руставі 2 ".

За його інформацією, на трибуну вийшли опозиційні політики, які звернулися до протестувальників та заявили про необхідність відставки уряду та дострокових виборів до парламенту.

При цьому частина опозиції наголошує, що не припинить протести, доки не буде впевнена в непорушності шляху та курсу в Європу.

Планується, що завтра об 11 ранку у Тбілісі триватимуть протести.