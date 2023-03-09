У Львівській області російська ракета впала у житловій зоні: четверо осіб загинули

Російська ракета впала у житловій зоні на території Золочівського району Львівської області. Попередньо відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

Він зазначив, що під час сьогоднішньої масованої атаки окупанти атакували Золочівський район. Ворожа ракета впала на житлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь знищив три будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Через російський ракетний удар, за попередніми даними, загинули четверо осіб.

"Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, Росія вночі та зранку 9 березня атакувала Україну. Під ударом опинилися декілька областей.

Зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

На півдні України сили ППО збили 8 ракет та один безпілотник. Крім того, у Дніпропетровській області захисники знищили 7 ворожих ракет.

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