ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львівській області російська ракета впала у житловій зоні: четверо осіб загинули

Новость на русском →
Золочів, Четвер 09 березня 2023 08:44
У Львівській області російська ракета впала у житловій зоні: четверо осіб загинули Фото: у Львівській області є загиблі внаслідок ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ракета впала у житловій зоні на території Золочівського району Львівської області. Попередньо відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

Він зазначив, що під час сьогоднішньої масованої атаки окупанти атакували Золочівський район. Ворожа ракета впала на житлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь знищив три будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Через російський ракетний удар, за попередніми даними, загинули четверо осіб.

"Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, Росія вночі та зранку 9 березня атакувала Україну. Під ударом опинилися декілька областей.

Зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

На півдні України сили ППО збили 8 ракет та один безпілотник. Крім того, у Дніпропетровській області захисники знищили 7 ворожих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область ракети Війна в Україні Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях