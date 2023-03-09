Приїде Соловйов. Росія планує велику провокацію на кордоні України з Білоруссю, - ГУР

Росія планує масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Для висвітлення подій у Білорусь приїде пропагандист Володимир Соловйов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією ГУР, для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ.

Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

Зазначено, що мета провокації - створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі Збройних сил країни у війні на боці Росії.