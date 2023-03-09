Україна під ударом. Ситуація в областях після масштабної атаки росіян

Російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні 9 березня. Внаслідок нічної атаки є загиблі, пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці областей.

Докладніше про наслідки атаки РФ у регіонах – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Київ

Сьогодні вночі лунали вибухи у Голосіївському та Святошинському районах. Відомо про 3-х постраждалих, двоє з них перебувають у лікарні.

Внаслідок ракетного обстрілу Києва пошкоджено об'єкт інфраструктури, вибиті шибки в кількох житлових будинках, згоріло 5 автомобілів.

У столиці запроваджувалися екстрені відключення світла, через це зникло опалення у 40% будинків. На даний момент відключення скасовано, але через перевантаження ліній світла все ще немає у Солом'янському, Голосіївському, Святошинському районах.

Як повідомили у КМВА, 9 березня Київ атакували практично всіма видами озброєння. Завдяки роботі ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Однак, за попередньою інформацією, одна ракета "Кинджал" все ж таки влучила в об'єкт інфраструктури.

Зазначимо, 9 березня всі школи Київської області перейшли на дистанційний режим роботи. У Департаменті освіти і науки Київської обласної військової адміністрації зазначили, що це рішення зумовлене ситуацією безпеки та масованим ракетним ударом ворога.

Львів

У Золочівському районі на Львівщині сьогодні вночі загинуло 5 людей. Внаслідок влучання ракети почалася пожежа, було зруйновано 3 житлові будівлі, 3 автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.

Усі загиблі на момент удару перебували вдома. Спочатку було відомо про 4 жертви, серед них двоє дорослих чоловіків і дві жінки. Вранці з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка 1963 року народження.

Харків

На Харківщині 9 березня було зафіксовано 15 ракетних ударів. З них 11 – по Харкову. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, ТЕЦ, трансформаторні підстанції, житлові будинки. Відомо про 2 постраждалих.

В області складна ситуація з електрикою, а Харків залишився повністю без світла. Також немає опалення та води.

Метро не працює, зупинилися тролейбуси та трамваї, на маршрути вийшли автобуси.

У смт Пісочин Харківського району ракета пвлучила у подвір'я приватного будинку, пошкоджено кілька житлових будівель. Поранення отримали 2 жінки 71 та 74 років, одна з них госпіталізована. У смт Слобожанське Чугуївського району ракета С-300 пошкодила теплицю.

Житомир

На Житомирщині пошкоджено об'єкт енергетики, через що у багатьох жителів регіону немає світла, води та опалення. Без електроенергії близько 150 тисяч абонентів. У Житомирі на маршурти не вийшов електротранспорт.

За словами глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка, вночі ворог завдав удару по регіону дронами-камікадзе. Було пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури, сталося загоряння. Наразі енергетикам вдалося підключити об'єкти критичної інфраструктури.

Дніпро

По Дніпропетровській області ворог ударив ракетами та дронами. ППО знищила 7 російських ракет, проте зафіксовано влучання в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

Є серйозні руйнування енергетичної інфраструктури та промислових підприємств. За попередніми даними, одна людина загинула, дві - постраждали.

Одеса

В Одеській області внаслідок масованої ракетної атаки було пошкоджено кілька ліній електропередач і опору. Через це в регіоні діють погодинні екстрені відключення електроенергії. Енергетики приступили до ремонтних робіт.

Силам ППО над Одещиною вдалося збити 6 ракет і один БПЛА.

Кропивницький

У Кропивницькому районі Кіровоградської області окупанти атакували об'єкт енергетики. Обійшлося без жертв. На місці працюють відповідні служби. Частину Кропивницького відключили від електропостачання.

Запоріжжя

У Запоріжжі ціллю російських військ став об'єкт інфраструктури. Його атакували 5-ма ракетами С-300. Постраждалих немає.

Крім того, внаслідок нічної атаки була повністю знеструмлена Запорізька АЕС.

За повідомленням НАЕК "Енергоатом", сьогодні о 03:53 відключилася остання лінія зв'язку окупованої ЗАЕС з українською енергосистемою. Станція знеструмлена та перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, включилися 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Запасу палива вистачить на 10 діб.

Івано-Франківськ

Вночі 9 березня пролунали вибухи в Івано-Франківській області. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, зафіксовано влучання в об'єкт енергетики. Жертв вдалося уникнути.

Чернігів

На Чернігівщині сили ППО збили сьогодні крилату ракету в районі міста Прилуки.

Через можливі аварійні відключення світла після ракетної атаки та знеструмлення об'єктів водопостачання мешканців Чернігова просять зробити запаси води на три дні. Про це повідомили у КП "Чернігівводоканал".

Перебої з інтернетом та мобільним зв'язком

Після нічного масованого обстрілу в Україні спостерігаються перебої у роботі інтренет-з'єднання. Сервіс NetBlocks підтверджує значне зниження підключення до інтернету в багатьох регіонах України, головним чином через аварійне відключення електроенергії

Крім того, через відключення світла у деяких районах України спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.

Затримка поїздів

Ракетна атака РФ призвела до збою у графіку руху поїздів "Укрзалізниці". Більш ніж на 2 години спізнюються 6 поїздів. Усього відстають від графіка 15 поїздів:

№119/120 Львів Запоріжжя +4:53

№91/92 Харків Одеса +3:33

№191/192 Краматорськ Одеса +3:33

№53/54 Одеса Дніпро +3:24

№769/770 Жмеринка Хутор-Михайлівський +2:49

№729/730 Черкаси Київ +2:01

№7/8 Чернівці Київ Київ +1:49

№7/8 Одеса Харків +1:38

№29/30 Ужгород Київ +1:27

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18

№749/750 Київ Відень +1:09

№111/112 Київ Ізюм +1:05

№725/726 Харків Київ +0:57

№31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Пошкоджено 3 ТЕС ДТЕК

Внаслідок ракетної атаки сьогодні вночі отримали пошкодження три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.

Як заявили в компанії, було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

По Україні випустили 81 ракету

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що по території України окупанти запустили 81 ракету та 8 дронів Shahed-136/131. Близько половини вдалося збити силам ППО.

Зокрема, ворог використовував ракети повітряного, морського базування, керовані авіаційні ракети, С-300. Також був запуск 6 балістичних ракет "Кинжал".

ППО збила 34 з 48 крилатих ракет і 4 безпілотники ,а 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Зеленський про наслідки ракетної атаки

Президент України назвав минулу ніч "важкою" і розповів, що влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки зафіксовано у Києві, Кіровоградській, Дніпропетровській Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій областях.

Фото: наслідки ракетної атаки по Україні 9 березня (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", – заявив Володимир Зеленський.