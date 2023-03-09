Росія випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів. Майже половину збили
Росія під час сьогоднішньої атаки випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Окупанти сьогодні здійснили 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Також росіяни випустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Протиповітряна оборона України збила 34 з 48 крилатих ракет, а також 4 безпілотники.
"Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей", - додав Залужний.
Що відомо про сьогоднішню атаку
Вночі по всій території України оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував декілька областей. Зокрема, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Росіяни атакували Голосіївський район Києва ракетою "Кинджал", внаслідок атаки зруйнований об'єкт інфраструктури.
Крім того, у Львівській області російська ракета упала у житловій зоні. Відомо про чотирьох загиблих.
Також зафіксовані "прильоти" у Дніпропетровській, Кіровоградській та Житомирській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.