Росія випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів. Майже половину збили

Росія під час сьогоднішньої атаки випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Окупанти сьогодні здійснили 81 пуск ракет різного базування:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Також росіяни випустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Протиповітряна оборона України збила 34 з 48 крилатих ракет, а також 4 безпілотники.

"Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей", - додав Залужний.

Що відомо про сьогоднішню атаку

Вночі по всій території України оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував декілька областей. Зокрема, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Росіяни атакували Голосіївський район Києва ракетою "Кинджал", внаслідок атаки зруйнований об'єкт інфраструктури.

Крім того, у Львівській області російська ракета упала у житловій зоні. Відомо про чотирьох загиблих.

Також зафіксовані "прильоти" у Дніпропетровській, Кіровоградській та Житомирській області.

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