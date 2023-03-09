ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: втрати російських військ складають вже близько 156 120 убитими (GettyImages)
Українські захисники за минулу добу ліквідували 590 окупантів. Також було знищено засіб ППО та п'ять танків противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 156120 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3441 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6736 (+13) од,
- артилерійських систем - 2465 (+2) од,
- РСЗВ - 488 (+0) од,
- засоби ППО - 254 (+1) од,
- літаків - 303 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+0),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5331 (+1) од,
- спеціальна техніка - 237 (+1).
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ.
Також ми писали про те, що прикордонники з мінометів знищили 8 окупантів біля Бахмута.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.