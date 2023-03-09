ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники за минулу добу ліквідували 590 окупантів. Також було знищено засіб ППО та п'ять танків противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 156120 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 3441 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6736 (+13) од,

артилерійських систем - 2465 (+2) од,

РСЗВ - 488 (+0) од,

засоби ППО - 254 (+1) од,

літаків - 303 (+0) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+0),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5331 (+1) од,

спеціальна техніка - 237 (+1).

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ.

Також ми писали про те, що прикордонники з мінометів знищили 8 окупантів біля Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.