РФ снова атаковала Украину ракетами, а в Грузии требуют отставки правительства: новости за 9 марта

Война России против Украины: последние новости

РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине

Российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине 9 марта. В результате ночной атаки погибли, повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры в ряде областей.

Армия РФ во время атаки выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половина враждебных целей сбили силы ПВО.

Российская ракета упала в жилой зоне на территории Золочевского района Львовской области. Известно о пяти погибших.

В российском Минобороны признали, что совершили очередной ракетный террор по Украине. Удары по гражданской инфраструктуре оккупанты трактуют как так называемую "отмщение за теракт в Брянской области".

В Грузии протестующие потребовали отставки правительства и досрочных выборов

В Грузии третий день продолжаются массовые протесты. Участники акции требуют смены власти в стране.

На трибуну вышли оппозиционные политики, которые обратились к протестующим и заявили о необходимости отставки правительства и досрочных выборов в парламент.

При этом часть оппозиции отмечает, что не прекратит протесты, пока не будет уверена в нерушимости пути и курса в Европу.

Официально. Петр Павел стал президентом Чехии

В четверг, 9 марта, в Пражском граде состоялась инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела. Он стал четвёртым президентом.

"Я клянусь в верности Чешской Республике. Я обязуюсь соблюдать ее Конституцию и законы. Я клянусь своей честью выполнять свои обязанности в пользу всего народа и по мере своих знаний и совести", - заявил он во время присяги.

Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29

Польша и Словакия договорились совместно передать Украине истребители МИГ-29. Братислава готова передать 13 истребителей, но сначала это должен утвердить парламент.

"Я думаю, что пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы можем им реально помочь, здесь нет места словацкой политизации", - заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Зеленский назначил заместителя главы Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Национальной гвардии. Им стал Олег Сахон.

Отметим, Олег Сахон - генерал-майор Национальной гвардии Украины, начальник Восточного территориального управления. Он участвовал в обороне Харькова от российских оккупантов в 2022 году.

Байден предложил выделить более 6 миллиардов долларов на помощь Украине в 2024 году

Президент США Джо Байден обнародовал свой бюджетный запрос на 2024 год. В частности, он просит выделить миллиарды долларов в помощь Украине.

Согласно документу, Байден предложил выделить в поддержку Украины в 2024 году более 6 миллиардов долларов.

Это увеличит общие расходы США на помощь Украине и ее соседям до более 80 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения россиян.

Следует заметить, что для того, чтобы такая инициатива вступила в силу, ее должен утвердить Конгресс США.

Помогают Ирану с дронами. Китайские компании попали под санкции США

В четверг, 9 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

По данным ведомства, санкции наложены на сеть из пяти компаний и одного физического лица, поддерживающих Иран. Сеть этих компаний находится в Китае и занимается продажей и поставкой аэрокосмических компонентов, включая те, которые могут быть использованы для БПЛА.

Понятно, что эти компании участвовали в производстве модели БПЛА Shahed-136.

Кроме того, США ввели санкции против 39 финансовых учреждений, создававших "теневую банковскую сеть", через которую Иран получал миллиардные прибыли в обход ограничений.