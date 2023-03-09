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Байден запропонував виділити понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні у 2024 році

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Вашингтон, Четвер 09 березня 2023 19:46
Байден запропонував виділити понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні у 2024 році Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Згідно з документом, Байден запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 мільярдів доларів.

Це збільшить загальні витрати США на допомогу Україні та її сусідам до більш ніж 80 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Варто зауважити, що для того, щоб така ініціатива набула чинності, її має затвердити Конгрес США.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна розширила свій запит на військову допомогу від США.

Також ми писали, що США вже почали реалізувати план щодо постачання танків Abrams в Україну, але деталі чиновникам розкривати не можна.

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