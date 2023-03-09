Офіційно. Петр Павел став президентом Чехії

У четвер, 9 березня, у Празькому граді відбулася інавгурація обраного президента Чехії Петра Павела. Він став четвертим президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČT24 .

"Я присягаюся у вірності Чеській Республіці. Я зобов'язуюсь дотримуватись її Конституції та законів. Я присягаюсь своєю честю виконувати свої обов'язки на користь всього народу та в міру своїх знань та совісті", - заявив він під час присяги.

У своїй промові після присяги Павел заявив, що незабаром опублікує план конкретної мети на перші 100 днів своєї роботи.

Він також заявив, що хоче зробити уряд більш відкритим для людей та подій та повернути прозоре та регулярне спілкування.

"Суспільство не розділене, швидше воно звикло говорити про те, що його поділяє. Результати виборів показали, що люди надають перевагу правді та порядності", - сказав він.

Петр Павел вважає важливим зниження інфляції та державного дефіциту. Він додав, що підтримуватиме заходи, які дозволять це зробити, хоча іноді вони будуть болючими.

Фото: Петр Павел на інавгурації у Празькому граді (Getty Images)

Павел змінив на посаді глави держави Мілоша Земана, який перемагав у 2013 та 2018 роках. Днями президент Чехії заявив, що вважає за доцільне обмежити одним п'ятирічний термін перебування глави держави на своїй посаді.

Більш детально про нового президента Чехії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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