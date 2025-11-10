РФ атакувала енергетику України, а Зеленський ввів санкції: новини за вихідні

Росія знову атакувала енергетику України, через що по країні збільшилися тривалість і частота відключень світла. Президент Володимир Зеленський ввів нові санкції, а Китай йде назустріч США в експорті рідкоземельних металів.

Докладніше про те, що сталося на вихідних - у матеріалі РБК-Україна .

Масштабний удар РФ по енергетиці

У ніч на 8 листопада Росія вкотре здійснила комбіновану атаку по Україні. По українській українській енергетиці летіли дрони та ракети, що призвело до аварійних відключень світла в низці областей.

У Києві двічі вводили екстрені відключення, а Кременчук і зовсім залишився без світла. Харків увечері того дня теж зіткнувся з блекаутом, а також у місті два дні поспіль не працювало метро.

Крім цього, суботня атака РФ спричинила масштабні затримки поїздів в Україні, збій у системі митниці, а також посилення відключень світла по країні.

В Україні припинили працювати ТЕС, атаковано й інші об'єкти

У суботу в ПАТ "Центренерго" повідомили, що росіяни завдали наймасованішого удару по їхніх двох ТЕС. У результаті обидва об'єкти зупинилися і на невизначений термін припинили генерацію електроенергії.

Також ворог вдарив по ТЕС ДТЕК. У компанії розповіли, що обладнання отримало серйозні пошкодження.

Крім цього, росіяни продовжували бити і в ніч на неділю. Удень засновник компанії "Кліар Енерджі" Андрій Гриненко заявив, що три дрони атакували першу велику ТЕЦ в Україні, що працює на біомасі.

Україна має плани "Б" і "В" щодо оборони Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася. Але наголосив, що це не означає, що росіяни відмовилася від планів окупувати місто.

За його словами, українське командування має плани на випадок тих чи інших варіантів розвитку подій.

Зеленський запровадив нові санкції проти осіб із РФ і не тільки

У неділю президент Володимир Зеленський підписав нові указ про санкції України.

Під обмеження потрапили представники урядових структур РФ, "гаманці" диктатора РФ Володимира Путіна, колаборанти та особи, причетні до грабежу на тимчасово окупованих територіях.

Наприклад, санкції було запроваджено щодо спецпредставника Путіна - Кирила Дмитрієва.

Путін може піти на одну з країн Європи

В інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін загруз у військовій компанії проти України. З цієї причини він може зважитися на ще один напад - відкрити другий фронт проти іншої європейської країни ще до того, як буде завершено війну в Україні.

Також глава держави вважає, що зростання гібридних атак із дронами в Європі пов'язане з відсутністю у РФ прогресу на передовій.

До слова, у неділю глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зробити країни "готовою до війни" на тлі зростання загрози з боку РФ.

Китай іде назустріч США

У неділю стало відомо, що Китай призупинив дію заборони на експорт до США галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкоземельних металів, які було заборонено експортувати з грудня 2024 року. Заборону знято строком на 1 рік.

Українська ракета "Фламінго" перевершує Tomahawk

Видання The Independent опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що українська крилата ракета "Фламінго", яку почала виробляти компанія Fire Point, за деякими показниками перевершує американську крилату ракету Tomahawk.

За даними ЗМІ, йдеться щонайменше про дальність і розмір бойової частини.