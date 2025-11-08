ua en ru
У Харкові масово зникло світло, на вулицях тотальний блекаут

Україна, Субота 08 листопада 2025 21:48
UA EN RU
У Харкові масово зникло світло, на вулицях тотальний блекаут Ілюстративне фото: в Харкові немає світла (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харкові ввечері 8 листопада зникло світло майже в усьому місті. Вулиці занурилися у темряву, повідомляється про дуже малу напругу в електромережі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Світло відсутнє у більшості районів Харкова. Там, де є електрика - спостерігається сильне миготіння освітлення. В мережі дуже низька напруга, повыдомляють мешканці Харкова у міських каналах та пабліках.

Також зазначається, що в деяких районах відсутнє водопостачання. Екстрені служби перебувають на місцях та займаються ліквідацією проблеми.

Харківська влада поки що не коментувала ситуацію. Харків'ян просять дзвонити на міський екстрений номер 1562 у випадку, якщо сталася дійсно термінова проблема: телефонні мережі можуть бути перевантажені через велику кількість звернень.

Російські теракти та відключення світла

У ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Через теракт РФ було запроваджено відключення світла в низці регіонів.

Також через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію. Мова йде про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Остання якраз забезпечує електроенергією обласний центр, тому зникнення світла напряму пов'язане з російським терактом, що вивів ТЕС з ладу.

