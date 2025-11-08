У Харкові масово зникло світло, на вулицях тотальний блекаут

В Харкові ввечері 8 листопада зникло світло майже в усьому місті. Вулиці занурилися у темряву, повідомляється про дуже малу напругу в електромережі.

Світло відсутнє у більшості районів Харкова. Там, де є електрика - спостерігається сильне миготіння освітлення. В мережі дуже низька напруга, повыдомляють мешканці Харкова у міських каналах та пабліках.

Також зазначається, що в деяких районах відсутнє водопостачання. Екстрені служби перебувають на місцях та займаються ліквідацією проблеми.

Харківська влада поки що не коментувала ситуацію. Харків'ян просять дзвонити на міський екстрений номер 1562 у випадку, якщо сталася дійсно термінова проблема: телефонні мережі можуть бути перевантажені через велику кількість звернень.