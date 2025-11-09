ua en ru
Оборона Покровська: Сирський зробив заяву про плани "Б" та "В"

Україна, Неділя 09 листопада 2025 21:59
UA EN RU
Оборона Покровська: Сирський зробив заяву про плани "Б" та "В" Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в ефірі телемарафону "ТСН. Тиждень".

За його словами, Покровськ зараз - це суцільний укріплений район. Є кілька місць, де росіянам вдалося пролізти через інженерні загородження, але в ЗСУ знають, де саме ці місця - тому ситуація загалом контрольована.

"Звичайно, є і план "Б" і план "В" - для всіх варіантів розвитку подій", - сказав він.

При цьому Сирський підтвердив, що інтенсивність атак окупантів в районі Покровська знизилася. Проте це не означає, що росіяни стали менше думати про окупацію міста. В цьому районі ворог зосередив 50 тисяч одиниць живої сили, при тому що з жовтня поклав там 30 тисяч голів особового складу.

Головком додав, що сам зараз майже весь час перебуває у Покровську. У місто завели 425-й штурмовий полк, який дуже ефективно діє. Логістичні шляхи в місто відновлені та переорієнтовані, ситуацію в районі бойових дій оцінюють тричі на добу. Тому немає підстав для панічних настроїв, запевнив він.

Зазначимо, що темпи наступу російських військ на Покровському напрямку дійсно сповільнилися, однак аналітики припускають, що найближчими днями вони знову можуть зрости. Зокрема ворог може націлитися на Мирноград, вважають у ЗСУ.

Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибиваючи окупантів. Координація дій між різними підрозділами залишається ключовим завданням.

