Пісторіус заявив, що Німеччина має стати "готовою до війни" через загрозу з боку Росії

Німеччина, Неділя 09 листопада 2025 14:09
UA EN RU
Пісторіус заявив, що Німеччина має стати "готовою до війни" через загрозу з боку Росії Фото: Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає зробити країну "готовою до війни" на тлі зростання загрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Його ініціатива викликала гострі політичні дискусії, хоча сам міністр залишається найпопулярнішим політиком у ФРН - навіть попри опір усередині соціал-демократичної партії.

Пісторіус наголошує, що Німеччина має зміцнити оборону, адже агресивна політика Москви та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.

Після Другої світової війни країна позиціонувала себе як «мирний проєкт», однак сьогодні експерти визнають, що Бундесвер залишається недоукомплектованим і технічно відсталим. Армії бракує близько 80 тисяч військовослужбовців до запланованих 260 тисяч, яких планують набрати протягом наступного десятиліття.

"Німці хотіли б бути як Швейцарія - економічно успішними, але політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно думати про війну", - прокоментував однопартієць міністра Зігмар Габріель.

Щоб частково вирішити проблему комплектування, Пісторіус запропонував модель добровільної служби - компроміс між позицією партії, яка виступає проти примусового призову, та необхідністю посилити армію. Проте цю ініціативу заблокував Християнсько-демократичний союз.

Пізніше урядова коаліція висунула нову ідею - частковий призов через лотерею, але Пісторіус не підтримав і цей варіант.

Нагадаємо, днями начальник оборони Німеччини Карстен Бройер заявив, що ФРН вивчає перебіг повномасштабної війни в Україні, щоб у майбутньому не дати Росії очікування швидкої перемоги в майбутніх конфліктах.

"Росія ніколи не повинна припускати, що вона може виграти війну проти НАТО, або одного з членів альянсу", - сказав він.

