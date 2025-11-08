ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони, "Кинджали" та крилаті ракети "Калібр": головне про комбіновану атаку на Україну

Україна, Субота 08 листопада 2025 00:25
UA EN RU
Дрони, "Кинджали" та крилаті ракети "Калібр": головне про комбіновану атаку на Україну Ілюстративне фото: робота ППО ЗСУ по повітряних цілях (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У ніч на 8 листопада армія РФ нанесла масований удар по всій Україні. Били дронами, "Кинджалами" та крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Протягом години, яку тривала атака, в повітря злетіло сім літаків МіГ-31К - носіїв ракет "Кинжал", що мають велику дальність ураження та летять із надвисокою швидкістю.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуски "Кинджалів" у напрямку Київської та Полтавської областей, зокрема, на місто Кременчук.

О 00:10 з'явилось повідомлення про те, що усі МіГ-31К сіли на аеродроми, морський ракетоносій завели в порт базування.

На тлі комбінованої атаки вибухи пролунали у Харківській області та місті Дніпро.

Станом на 00:15 почались відбої повітряної тривоги по областях України.

У Києві відбій тривоги оголосили о 00:15.

Атаки "Кинджалами" по Україні

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти використовували "Кинджали" для удару по Україні в ніч проти 3 листопада.

Загалом ворог запустив три ракети "Кинджал", одну з яких вдалося збити українським захисникам. Єдині системи ППО, які є в Україні і можуть збивати такі ракети, це американські Patriot.

Також у всіх регіонах України 6 листопада було оголошено повітряну тривогу - росіяни піднімали в повітря МіГ-31К.

В Україні оголошують масштабну повітряну тривогу щоразу, коли російський винищувач МіГ-31К піднімається в повітря. Цей літак здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал" і його зліт фіксується українськими Повітряними силами як сигнал можливої ​​ракетної атаки.

