Дрони, "Кинджали" та крилаті ракети "Калібр": головне про комбіновану атаку на Україну

У ніч на 8 листопада армія РФ нанесла масований удар по всій Україні. Били дронами, "Кинджалами" та крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

На тлі комбінованої атаки вибухи пролунали у Харківській області та місті Дніпро.

О 00:10 з'явилось повідомлення про те, що усі МіГ-31К сіли на аеродроми, морський ракетоносій завели в порт базування.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуски "Кинджалів" у напрямку Київської та Полтавської областей, зокрема, на місто Кременчук.

Протягом години, яку тривала атака, в повітря злетіло сім літаків МіГ-31К - носіїв ракет "Кинжал", що мають велику дальність ураження та летять із надвисокою швидкістю.

Атаки "Кинджалами" по Україні

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти використовували "Кинджали" для удару по Україні в ніч проти 3 листопада.

Загалом ворог запустив три ракети "Кинджал", одну з яких вдалося збити українським захисникам. Єдині системи ППО, які є в Україні і можуть збивати такі ракети, це американські Patriot.

Також у всіх регіонах України 6 листопада було оголошено повітряну тривогу - росіяни піднімали в повітря МіГ-31К.

В Україні оголошують масштабну повітряну тривогу щоразу, коли російський винищувач МіГ-31К піднімається в повітря. Цей літак здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал" і його зліт фіксується українськими Повітряними силами як сигнал можливої ​​ракетної атаки.