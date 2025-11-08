Масована атака РФ: Кременчук залишився без світла після удару по енергетиці

Внаслідок нового російського удару по енергетичній інфраструктурі весь Кременчук залишився без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького.

"Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах України. Цього разу під атаку потрапив і наш район. Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста. Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від Полтавської ОВА та енергетиків", - зазначив мер міста.

Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики.

Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.

Усі комунальні та аварійні служби, за даними міського голови залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі.

"Як би ворог не намагався нас зламати - ми вистоїмо, ми сильні. Більше інформації надам після отримання офіційних даних від ОВА та енергетиків", - додав Малецький.

Горішні Плавні також без світла

Горішньоплавнівська міська рада повідомила, що унаслідок ворожої атаки відбулося значне пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, від яких було запитане місто Горішні Плавні, яке знаходиться неподалік Кременчука.

"Швидке відновлення електропостачання наразі не очікується. Спеціалісти працюють над з’ясуванням технічних проблем та можливостей проведення ремонтних робіт", - зазначили в міськраді.

Жителів просять зберігати спокій, берегти заряд пристроїв, економно використовувати ресурси та слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках.

Оновлено о 8:32.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Полтавщині.

Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури. За його даними, внаслідок ворожих дій РФ одна людина травмована, їй надається необхідна допомога.

Крім того, через атаку в області введено спеціальні графіки аварійного відключення світла.

У Кременчуцькій громаді, за даними глави ОВА, відсутнє постачання електрики, води та частково опалення. Найближчим часом буде організовано підвіз води для населення.

В місті не працює електротранспорт, у зв'язку з чим на маршрути виведені додаткові одиниці автобусів.