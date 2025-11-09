Транспорт Харкова у режимі обмежень: метро не працює, як змінені маршрути автобусів
Через нестабільну ситуацію в енергосистемі Харків сьогодні, 9 листопада, працює громадський транспорт із обмеженнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Харкова.
Метрополітен не курсує, низка тролейбусних та автобусних маршрутів тимчасово призупинена або змінена.
Інтервали руху деяких трамваїв і тролейбусів збільшено, а на окремих напрямках введено додаткові автобуси.
Зокрема повідомляється. що:
- Тролейбуси №31, 56, 57 - не курсують.
- Автобуси №41, 47, 48, 59, 92, 268 - не курсують.
- На маршруті №272 зменшено інтервал руху транспортних одиниць.
Тим часом шлях руху автобусів №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продовжено до майдану Конституції.
Також було введено додаткові автобуси:
- автостанція "Індустріальна" - майдан Конституції;
- за шляхом руху тролейбусів №11 і 27.
Інтервал руху деяких трамваїв і тролейбусів тимчасово збільшиться.
У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що через нестабільну подачу напруги можуть бути перебої в роботі громадського транспорту протягом дня.
Російські теракти та відключення світла
Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах.
Через теракт РФ було запроваджено відключення світла в низці регіонів.
Також, як відомо, через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію.
Мова йде про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Остання якраз забезпечує електроенергією обласний центр, тому зникнення світла напряму пов'язане з російським терактом, що вивів ТЕС з ладу.
Ми писали, що надвечір 8 листопада в Харкові зникло світло майже по всьому місту. Вулиці занурилися у темряву, а в електромережі фіксували дуже малу напругу.
Варто також нагадати, що "Укрзалізниця" скасувала низку рейсових поїздів на 9 листопада.