Транспорт Харкова у режимі обмежень: метро не працює, як змінені маршрути автобусів

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі Харків сьогодні, 9 листопада, працює громадський транспорт із обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Харкова.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що через нестабільну подачу напруги можуть бути перебої в роботі громадського транспорту протягом дня.

Також було введено додаткові автобуси:

Тим часом шлях руху автобусів №20, 22, 33, 57, 62, 67, 72, 99, 109, 140, 243, 273 продовжено до майдану Конституції.

Інтервали руху деяких трамваїв і тролейбусів збільшено, а на окремих напрямках введено додаткові автобуси.

Метрополітен не курсує, низка тролейбусних та автобусних маршрутів тимчасово призупинена або змінена.

Російські теракти та відключення світла

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах.

Через теракт РФ було запроваджено відключення світла в низці регіонів.

Також, як відомо, через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію.

Мова йде про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Остання якраз забезпечує електроенергією обласний центр, тому зникнення світла напряму пов'язане з російським терактом, що вивів ТЕС з ладу.

Ми писали, що надвечір 8 листопада в Харкові зникло світло майже по всьому місту. Вулиці занурилися у темряву, а в електромережі фіксували дуже малу напругу.

Варто також нагадати, що "Укрзалізниця" скасувала низку рейсових поїздів на 9 листопада.