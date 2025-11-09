Росіяни атакували дронами першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі (фото)
В ніч на 9 листопада російські окупанти атакували першу велику ТЕЦ в Україні, що працює на біомасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook засновника компанії "Кліар Енерджі" Андрія Гріненка.
Він розповів, мова йде про ТЕЦ, яку компанія збудувала у 2016 році. Сьогодні вночі її атакували три ворожі дрони.
"Вона стала еталоном для галузі - першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", - пише Грінченко.
Засновник "Кліар Енерджі" зазначив, що для нього цей проект завжди був особливо через людей, "які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну".
На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас на опублікованих фото видно, що на ТЕЦ є пошкодження.
Удари РФ по енергетиці
Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову почали регулярні і масовані атаки по енергетиці України.
Зокрема, в ніч на 8 листопада ворог завдав комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі країни. З цієї причини в ряді регіонів були введені аварійні відключення світла, а ряд населених пунктів і зовсім залишилися без електроенергії.
Вдень в ПАТ "Центрэнерго" повідомили, що всі їхні дві ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію через обстріли з боку РФ. Причому там додали, що це була наймасштабніша атака за час війни.
Крім того, в ДТЕК теж розповіли, що росіяни завдали удару по їхній теплоелектростанції. В результаті атаки серйозно пошкоджено обладнання.