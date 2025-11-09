ua en ru
Росіяни атакували дронами першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі (фото)

Неділя 09 листопада 2025 17:53
UA EN RU
Росіяни атакували дронами першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі (фото) Фото: для атаки по ТЕЦ ворог спрямував три дрони (facebook.com/andreygrinenko.ce)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 9 листопада російські окупанти атакували першу велику ТЕЦ в Україні, що працює на біомасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook засновника компанії "Кліар Енерджі" Андрія Гріненка.

Він розповів, мова йде про ТЕЦ, яку компанія збудувала у 2016 році. Сьогодні вночі її атакували три ворожі дрони.

"Вона стала еталоном для галузі - першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", - пише Грінченко.

Засновник "Кліар Енерджі" зазначив, що для нього цей проект завжди був особливо через людей, "які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну".

На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас на опублікованих фото видно, що на ТЕЦ є пошкодження.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову почали регулярні і масовані атаки по енергетиці України.

Зокрема, в ніч на 8 листопада ворог завдав комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі країни. З цієї причини в ряді регіонів були введені аварійні відключення світла, а ряд населених пунктів і зовсім залишилися без електроенергії.

Вдень в ПАТ "Центрэнерго" повідомили, що всі їхні дві ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію через обстріли з боку РФ. Причому там додали, що це була наймасштабніша атака за час війни.

Крім того, в ДТЕК теж розповіли, що росіяни завдали удару по їхній теплоелектростанції. В результаті атаки серйозно пошкоджено обладнання.

