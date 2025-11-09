Китай призупинив заборону на експорт рідкісноземельних металів до США
Китай призупинив дію заборони на експорт до Сполучених Штатів галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів, які було заборонено експортувати з грудня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що міністерство торгівлі КНР повідомило 9 листопада, що призупиняє експортну заборону до 27 листопада 2025 року. До цього експорт був заборонений з грудня 2024 року.
Також міністерство заявило про призупинення перевірок кінцевого користувача та цільового призначення для експорту графіту "подвійного використання", який здійснюється до Сполучених Штатів. Заборону знято терміном на один рік.
"Потепління" у торгівлі між Китаєм та США
При цьому 6 листопада Китай на рік призупинив дію обмежень, запроваджених у березні, щодо постачання товарів подвійного призначення 31 американській компанії, переважно з оборонної та аерокосмічної сфер. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з керівником Китаю Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.
За підсумками цієї зустрічі Трамп повідомив про рішення зменшити мита на китайські товари на 10%, внаслідок чого загальний рівень американських тарифів становитиме 47%, що розглядають як крок до часткового пом'якшення торгівельного тиску між Вашингтоном і Пекіном.
Зі свого боку, після зустрічі двох лідерів Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари терміном на один рік. При цьому базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним.