ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Китай призупинив заборону на експорт рідкісноземельних металів до США

Китай, Неділя 09 листопада 2025 18:08
UA EN RU
Китай призупинив заборону на експорт рідкісноземельних металів до США Ілюстративне фото: майже рік тому Китай заборонив експорт до США (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Китай призупинив дію заборони на експорт до Сполучених Штатів галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів, які було заборонено експортувати з грудня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що міністерство торгівлі КНР повідомило 9 листопада, що призупиняє експортну заборону до 27 листопада 2025 року. До цього експорт був заборонений з грудня 2024 року.

Також міністерство заявило про призупинення перевірок кінцевого користувача та цільового призначення для експорту графіту "подвійного використання", який здійснюється до Сполучених Штатів. Заборону знято терміном на один рік.

"Потепління" у торгівлі між Китаєм та США

При цьому 6 листопада Китай на рік призупинив дію обмежень, запроваджених у березні, щодо постачання товарів подвійного призначення 31 американській компанії, переважно з оборонної та аерокосмічної сфер. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з керівником Китаю Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.

За підсумками цієї зустрічі Трамп повідомив про рішення зменшити мита на китайські товари на 10%, внаслідок чого загальний рівень американських тарифів становитиме 47%, що розглядають як крок до часткового пом'якшення торгівельного тиску між Вашингтоном і Пекіном.

Зі свого боку, після зустрічі двох лідерів Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари терміном на один рік. При цьому базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Сполучені Штати Америки
Новини
Зеленський ввів "особливі" санкції: у списку - Дмитрієв, чиновники і видавництва РФ
Зеленський ввів "особливі" санкції: у списку - Дмитрієв, чиновники і видавництва РФ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України