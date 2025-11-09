Китай призупинив заборону на експорт рідкісноземельних металів до США

Ілюстративне фото: майже рік тому Китай заборонив експорт до США (Getty Images)

Китай призупинив дію заборони на експорт до Сполучених Штатів галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів, які було заборонено експортувати з грудня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що міністерство торгівлі КНР повідомило 9 листопада, що призупиняє експортну заборону до 27 листопада 2025 року. До цього експорт був заборонений з грудня 2024 року. Також міністерство заявило про призупинення перевірок кінцевого користувача та цільового призначення для експорту графіту "подвійного використання", який здійснюється до Сполучених Штатів. Заборону знято терміном на один рік.