Зеленський ввів "особливі" санкції: у списку - Дмитрієв, чиновники і видавництва РФ

Президент Володимир Зеленський підписав нові рішення про санкції України, які він назвав "особливими".

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, під обмеження потрапили представники урядових структур РФ, "гаманці" російського диктатора Володимира Путіна, колаборанти та особи, причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях.

Президент зауважив, що Росія намагається затягнути війну й водночас легітимізувати окупацію українських територій, зокрема через пропаганду та фальшиві "санкційні" рішення проти українських посадовців.

"Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску - як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру", - наголосив президент.

Україна, за його словами, вже готує пропозиції щодо нових санкцій для міжнародних партнерів.

Окремо Зеленський повідомив, що під санкції потрапили також російські видавництва, які займаються виправданням агресії та поширенням російської пропаганди у світі.

"Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано", - підсумував президент.

Проти кого санкції

Першим указом запроваджено санкції проти восьми осіб, причетних до злочинів проти України та її громадян.

Йдеться про осіб, які привласнювали майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, здійснювали інформаційні операції проти нашої держави та впроваджували російські освітні стандарти з антиукраїнським змістом на тимчасово окупованих територіях.

Під обмеження потрапили російські урядовці, агент ФСБ, який займається інформаційними диверсіями, представник інформаційного управління Генштабу РФ, а також фінансист Кирило Дмитрієв - наближений до російського керівництва, який залучає інвестиції РФ у стратегічні сектори економік інших країн. До санкційного списку внесено і тих, хто публічно виправдовує російську агресію.

Також нових санкційних списках:

Олександр Бугайов - перший заступник міністра просвіти РФ

Олександр Зорін - генерал, представник РФ у переговорній групі

Олексій Комков - голова 5-ї служби ФСБ

Оксана Лут - міністр сільського господарства РФ

Андрій Омельчук - заступник міністра науки

Олександр Тупицький - ексголова Конституційного суду України

Також під санкції потрапили російські видавництва "Віче", "Пітер", "Книжковий світ", "Центрполіграф" та "Яуза".

Президент України підкреслив, що Київ передасть свої пропозиції щодо нових санкцій міжнародним партнерам.

Другим указом обмежувальні заходи запроваджено проти п’яти російських видавництв, які займаються пропагандою війни, поширюють кремлівські наративи у світі та формують антиукраїнські настрої на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.